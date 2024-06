Jennifer Lopez podbija streaming z Atlas. To kolejny wielki sukces gwiazdy na tym polu

fot. Netflix

Jennifer Lopez po raz kolejny podbiła streaming. Atlas osiągnął prawie 60 milionów wyświetleń na całym świecie i 119,4 miliona godzin oglądania. Produkcja już drugi tydzień z rzędu utrzymała się na pierwszym miejscu dziesięciu najlepszych filmów Netflixa. Co więcej, pojawiła się w topce w aż 93 krajach. Deadline informuje, że według ich źródeł aż 80% widzów ukończyło seans, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ponadto w ciągu ostatnich 10 dni, Atlas jest najczęściej oglądanym tytułem na Netflixie, także biorąc pod uwagę seriale.

To czwarty tytuł w dorobku Jennifer Lopez, który zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądalnych filmów na platformach streamingowych. Pozostałe to Matka z Netflixa i This Is Me... Now. Historia miłości oraz Wystrzałowe wesele z Prime Video.

Matka znajduje się zresztą na liście 10 najczęściej oglądanych filmów wszechczasów Netflixa z imponującym wynikiem 136,4 miliona wyświetleń na całym świecie. Był także najpopularniejszym filmem na platformie streamingowej w 2023 roku.