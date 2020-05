Jerzy Pilch nie żyje. Słynny pisarz i autor Pod Mocnym Aniołem miał 68 lat

fot. zrzut ekranu z youtube

Jerzy Pilch nie żyje. Informację o śmierci opublikowała Gazeta Wyborcza, na której znajdziemy również komentarz żony pisarza.

Jako pisarz miał na koncie nagradzane tytuły. Tom poetycki Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej został wyróżniony Nagrodą Fundacji im. Kościelskich. Natomiast słynna powieść Pod Mocnym Aniołem została wyróżniona nagrodą NIKE. Była to jedna z czterech nominacji, jakie uzyskał do tego literackiego wyróżnienia. Pozostałe to Bezpowrotnie utracona leworęczność, Teza o głupocie, piciu i umieraniu oraz Monolog z lisiej jamy.

Twórczość Jerzego Pilcha trafiała również na ekrany kin. Możemy wymienić takie filmy jak Spis cudzołożnic (1994) oraz Pod Mocnym Aniołem (2014). Ponadto trzy tytuły zostały zekranizowano w postaci spektakli telewizyjnych: Inne rozkosze (1998), Monolog z lisiej jamy (1998), Narty Ojca Świętego (2006) oraz Zabijanie Gomułki (2018).