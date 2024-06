Krysten Ritter jest gotowa, aby powrócić jako Jessica Jones. Finn Jones chciałby dalej rozwijać Iron Fista

fot. Netflix // Disney+ // Marvel Studios

Reklama

Serial Jessica Jones zadebiutował w 2015 roku na platformie Netflix i cieszył się sporą popularnością. Powstały 3 sezony, a od niedawna produkcja stała się też częścią MCU. W główną bohaterkę wcielała się Krysten Ritter, która od jakiegoś czasu udostępnia w swoich mediach społecznościowych zdjęcia sugerujące powrót do roli.

W najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter Ritter została zapytana, czy powróciłaby do roli Jessiki Jones, jeśli dostałabym telefon od Marvel Studios. Aktorka dała jasno do zrozumienia, że tak.

W stu procentach. Jestem gotowa i oczywiście byłabym tam w mgnieniu oka. To postać, którą absolutnie kocham i była częścią mojego życia przez tak długi czas. Grałam ją przez pięć lat i jest ona postacią, która jest dla mnie bardzo ważna, jak i dla wielu kobiet i mężczyzn. Więc jeśli nadarzy się okazja, mogę już mieć lub nie mieć dodatkowej kurtki (śmiech).

Chodzi tu o charakterystyczną skórzaną kurtkę, którą bohaterka nosiła w serialu. Według plotek aktorka negocjowała swój powrót do roli z Marvel Studios. Nie jest wykluczone, że pojawi się już w serialu Daredevil: Born Again.

Netflix

Również Finn Jones chciałby powrócić do roli Danny'ego Randa, czyli Iron Fista. W rozmowie z The Nerd Shepherd powiedział:

Myślę, że jestem w takim miejscu swojej zawodowej kariery, że chciałbym dalej rozwijać się z tą postacią.

Zdradził, że chciałby zagrać w serialu Heroes for Hire, nad którym Marvel Studios ponownie pracuje. W komiksach głównymi bohaterami byli m.in. Iron Fist i Luke Cage (w serialach Netflixa w tej roli występował Mike Colter).

Chciałbym ponownie zobaczyć chemię między mną a Mikiem. Zawsze było fantastycznie. Myślę, że to naprawdę interesujące postacie, gdy są razem. Jeśli sprowadziliby mnie i Mike'a z powrotem do serialu Heroes For Hire, myślę, że byłoby to właściwe.

Przypomnijmy, że Jones i Colter występowali razem w serialu The Defenders.