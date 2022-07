Jeszcze nigdy... - zwiastun. Trójkąt miłosny zamieni się w czworokąt? Nowy chłopak w życiu Devi

fot. Netflix

Wygląda na to, że trójkąt miłosny w Jeszcze nigdy... może zamienić się w czworokąt. Opublikowano zwiastun 3. sezonu netfliksowego serialu, przedstawiający nowego chłopaka w życiu nastoletniej Devi, który może namieszać w jej związku z Paxtonem. To syn jednego z przyjaciół Dr. Vishwakumara, który uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły.

Zobaczcie sami, jak bohaterka radzi sobie z popularnością, związkiem i po raz kolejny podejmuje potencjalnie najgorsze decyzje, jakie można.

Jeszcze nigdy... - 3. sezon [ZWIASTUN]

Jeszcze nigdy... - kiedy premiera 3. sezonu?

3. sezon Jeszcze nigdy... będzie składał się z 10 odcinków, które zadebiutują 12 sierpnia 2022 roku. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Jeszcze nigdy... to młodzieżowy serial, dostępny na Netflixie. Pierwszy sezon opowiadał o pochodzącej z Indii nastolatce, która wychowała się i dorastała w Ameryce. Dziewczyna musiała poradzić sobie ze stratą ojca. W główną rolę Devi wciela się Maitreyi Ramakrishnan. W obsadzie są także Darren Barnet jako Paxton i Jaren Lewison jako Ben. Nowego chłopaka w życiu nastolatki zagra Anirudh Pisharody.

