Powrót Jezusa w filmie Pasja 2. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do filmu

Jak donosi włoska agencja Italpress, Mel Gibson znajduje się obecnie na Malcie z ekipą produkcyjną, szukając odpowiednich lokacji do zdjęć do filmu Pasja 2. Spędzi tam pięć dni, a w ramach wizyty ma się spotkać z lokalnymi władzami. Prace na planie mają ruszyć na początku 2025 roku, po tym, jak Mel Gibson zakończy promowanie filmu Flight Risk, którego premiera ma odbyć się w styczniu 2025 roku.

Pasja 2 - co wiemy?

Plany na ten film były kształtowane przez lata. Przez ten czas wizja tego, co dokładnie chcą pokazać, wielokrotnie się zmieniała. Mel Gibson jest współscenarzystą. Ostatnio pomagał mu Randall Wallace, czyli scenarzysta nominowanego do Oscara hitu Braveheart. W kwietniu 2024 roku Wallace potwierdził, że scenariusz jest gotowy.

Dokładne szczegóły dotyczące sequela nie są znane. Sugerowano, że będzie to film bardziej duchowy i metafizyczny niż pierwsza część. Gibson zapowiadał, że film nie będzie miał liniowej narracji. Twierdzi, że centralna historia Jezusa będzie opowiadana w przyszłości, przeszłości i innych wymiarach. Użył nawet słowa „science fiction”, ponieważ nadnaturalne elementy będą tutaj kluczowe.

W spekulacjach pojawiały się teorie, że po ukrzyżowaniu z pierwszej części Jezus uda się do piekła, by tam odkupić grzechy dusz. Nie potwierdzono tego, ale wszystko wskazuje na to, że Jim Caviezel ponownie zagra Chrystusa.

Z uwagi na start zdjęć na początku 2025 roku, raczej nie obejrzymy filmu wcześniej niż w 2026 roku. Pasja miała premierę w Wielkanoc, więc nie byłoby zaskoczenie, gdyby kontynuacja również pojawiła się w tym okresie.