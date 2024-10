John Amos nie żyje. Szczegóły jego ostatniej roli w spin-offie W garniturach

fot. Paramount Pictures

John Amos był amerykańskim aktorem, który wystąpił w ponad 100 produkcjach. Zmarł 21 sierpnia z przyczyn naturalnych w Los Angeles. Informację o jego śmierci przekazał jego syn - Kelly Christopher Amos. W oświadczeniu napisał:

Był człowiekiem o najłaskawszym, złotym sercu… i był kochany na całym świecie. Wielu fanów uważa go za swojego telewizyjnego ojca. Przeżył dobre życie. Jego spuścizna jako aktora będzie żyła w jego wybitnych dziełach w telewizji i filmach. Mój ojciec uwielbiał pracować jako aktor przez całe swoje życie… ostatnio w Suits LA grając samego siebie i w naszym dokumencie o jego życiowej podróży jako aktora, America’s Dad. Był moim tatą, moim najlepszym przyjacielem i moim bohaterem. Dziękuję za wasze modlitwy i wsparcie w tym czasie.

Suits: L.A. opowiada o Tedzie Blacku (w tej roli Stephen Amell), byłym prokuratorze federalnym z Nowego Jorku, który reprezentuje najpotężniejszych klientów w Los Angeles w swojej nowej kancelarii. Jego firma przechodzi kryzys i aby przetrwać, musi przyjąć rolę, którą gardził przez całą swoją karierę. Spin-off W garniturach zadebiutuje w dalszej części roku. Amos wystąpił w pierwszym odcinku w gościnnej roli, grając samego siebie. Jest klientem Teda, z którym od dawna się przyjaźni.

Lex Scott Davis, która gra jedną z głównych ról w Suits: L.A., napisała w relacji na Instagramie, że miałam wystarczająco dużo szczęścia, aby spotkać tę ikonę podczas kręcenia serialu. Dodała, że ma złamane serce.

Aktor, który urodził się w 27 grudnia 1939 roku, zadebiutował na ekranie w 1970 roku w sitcomie The Bill Cosby Show. Najbardziej pamiętany jest z roli głowy rodziny, Jamesa Evansa, w serialu Good Times. Zagrał też prezentera pogody w Mary Tyler Moore Show, a za rolę Kunta Kinte w miniserialu Korzenie otrzymał nominację do nagrody Emmy.

fot. Tandem Productions // Good Times

Ponadto zagrał również w serialach Detektyw Hunter, 704 Hauser, Bajer z Bel-Air, Future Cop, In The House, Prezydencki poker, Bez pardonu, All About the Andersons czy Uwaga, faceci! Wystąpił też w wielu filmach w tym w Szklanej pułapce 2. Zagrał również u boku Eddiego Murphy'ego w Książę w Nowym Jorku. W sequelu z 2021 roku powtórzył rolę Cleo McDowella. Jego ostatnim filmem był The Last Rifleman (2023).