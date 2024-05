John Goodman nienawidził Freda Flintstone'a. Aktor błagał Spielberga o opuszczenie produkcji

fot. Universal Pictures

Flintstonowie to znana i popularna kreskówka opowiadająca o rodzinie żyjącej w erze kamienia łupanego. Marka doczekała się aktorskiego filmu w reżyserii Briana Levanta i z m.in. Johnem Goodmanem, który wcielał się we Freda Flinstona. Reżyser produkcji zdradził, że jej gwiazda była tak zniesmaczona rolą, że John Goodman wręcz błagał producenta filmu, Stevena Spielberga, o zwolnienie go. Levant zdradził również, że były już wtedy plany na kontynuację filmu, która miała nosić tytuł The Flintstones in Viva Rock Vegas, a obie produkcje miały być kręcone w tym samym czasie. Goodman wówczas spotkał się ze Spielbergiem i powiedział:

Proszę, nie zmuszaj mnie do robienia więcej tych filmów.

W produkcji, która po latach osiągnęła status klasyka, zagrali również Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O’Donnell, Kyle MacLachlan oraz Halle Berry. Żadne z nich poza jedną osobą nie zgodziło się na powrót do serii i nakręcenie kontynuacji.

Flintstonowie - opis fabuły

Fred Flinstone otrzymuje upragniony awans o którym zawsze mażył, co niekorzystnie wpływa na jego relacje z żoną i przyjaciółmi.