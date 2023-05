John Wick 4 online - data premiery światowej w VOD ustalona

fot. materiały prasowe

John Wick 4 wciąż wyświetlany jest w kinach, ale już ujawniono, kiedy film będzie dostępny cyfrowo. Czwarta część historii tytułowego bohatera, w którego ponownie wcielił się Keanu Reeves, trafi na platformy VOD już 23 maja. Z kolei fani pragnący posiadać produkcję w reżyserii Chada Stahelskiego na nośnikach fizycznych będą musieli poczekać 3 tygodnie dłużej. 13 czerwca będzie można kupić Johna Wicka 4 na Blu-Ray, DVD i w wersji 4K Ultra HD. Obie daty dotyczą światowej dystrybucji. Jeszcze nie wiadomo czy w Polsce film też będzie dostępny w tym samym czasie, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Ponadto wraz z filmem będą dostępne materiały dodatkowe. "Chad and Keanu: Through Wick and Thin" opowie o reżyserze czwartej odsłony Johna Wicka - Chadzie Stahelskim - oraz o niezwykłej przyjaźni z Reevesem i trwającej od dziesięcioleci współpracy sięgającej czasów pierwszego Matrixa. Znajdą się również materiały dotyczące projektowania scenografii („Making A Killing”), psychiki Johna Wicka ("The Psychology of a Killer"), pojawienia się niewidomego zabójcy Caine'a, w którego wcielił się Donnie Yen („The Blind Leading the Fight”) i planowania sekwencji walki na paryskich schodach kręconej na jednym ujęciu („One Killer Shot”).

Przypomnijmy, że John Wick 4 trafił do kin pod koniec marca. Zarobił na całym świecie 402 miliony dolarów, przebijając wynik trzeciej części, który wynosi 328 milionów dolarów. Tym samym czwarta odsłona stała się najbardziej dochodowym filmem całej franczyzy.

John Wick 4 - plakaty i zdjęcia

John Wick 4

John Wick 4 - obsada

Oprócz Keanu Reevesa i Donniego Yena w filmie wystąpili: Laurence Fishburne ( The Bowery King), Ian McShane (Winston), Bill Skarsgård (Markiz Vincent de Gramont), Hiroyuki Sanada (Shimazu Koji), Lance Reddick (Charon), Scott Adkins (Killa Harkan), Clancy Brown (The Harbinger), Shamier Anderson (Pan Nikt/Tropiciel), George Georgiou (Starszy), Rina Sawayama (Shimazu Akira), Natalia Tena (Katia) i Marko Zaror (Chidi).