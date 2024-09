Nowy teaser Jokera 2 stawia sprawę jasno: "On nie jest chory. Jest idealny"

fot. Warner Bros. Discovery

Co Lee Quinzel (Lady Gaga) ma do powiedzenia światu na temat Jokera? Jej słowa wyraźnie pokazują, że jest gotowa zrobić dla Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) absolutnie wszystko. Nowy teaser Jokera 2 zapowiada ten szalony romans, pokazując kilka nowych ujęć. Tytułowy bohater, znajdujący się w policyjnej furgonetce, walczy z głosami w swojej głowie. Tymczasem jego ukochana jest jedyną osobą, która próbuje go obronić przed lawiną reporterów. Zobaczcie sami.

Joker 2 - nowy spot

Joker 2 - co wiadomo o filmie?

Za kamerą znów stanął Todd Phillips, który napisał również scenariusz we współpracy ze Scottem Silverem. Oprócz Phoenixa i Gagi, do uniwersum powraca Zazie Beetz. Na ekranie zobaczymy także Catherine Keener, Harry'ego Lawteya, Steve'a Coogana, Brendona Gleesona oraz Jacoba Loflanda.

Joker: Folie à deux

Szczegóły fabularne nie są do końca znane. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Film trafi do kin 4 października.