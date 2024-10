Jak zinterpretować zakończenie Jokera 2? Aktor z finałowej sceny dołącza do dyskusji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Film Joker: Folie a deux można już uznać za swoisty fenomen - choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Od swojej premiery, sequel wzbudza liczne kontrowersje oraz prowokuje do burzliwych dyskusji. Jednym z najczęściej poruszanych tematów jest zakończenie, które wielu widzów pozostawiło rozczarowanych. Chodzi o scenę, w której Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) zostaje zabity przez innego więźnia (Connor Storrie). Sekwencja może sugerować, że zabójca stanie się następcą Jokera. Co sam aktor o tym myśli?

Fot. Materiały prasowe

Joker 2 - aktor o zakończeniu filmu

Rozmawiając z TMZ, Storrie zaznaczył, że jego zdaniem ten finał nie miał na celu wprowadzenia jego postaci jako przyszłego Jokera. Zamiast tego, powinien być traktowany jako zwieńczenie historii Arthura Flecka.

- To nie było tak, że "Hej, patrzcie, to jest twoja przyszłość albo przyszłość tej postaci". Dla mnie oczywistym było to, że jest to film Joaquina - czyli Arthura - więc w tym widziałem swoją rolę. (...) Śledzimy Arthura cały czas, więc to naprawdę jego historia, niezależnie od jej końca. Ja po prostu cieszyłem się, że mogłem tam być, więc nie zastanawiałem się zbytnio nad tym, co to mogło oznaczać albo dokąd to zmierza.

Joker 2 - film dostępny w kinach.

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]

Typując 25 najokrutniejszych zbrodni, portal CBR uwzględnił praktycznie każdą dziedzinę popkulturową, w jakiej pojawiła się postać Jokera - gry wideo, filmy, programy animowane oraz komiksy DC. Co ciekawe, żaden z występków Księcia Zbrodni granego przez Joaquina Phoenixa nie trafiło do poniższej listy. Zobaczcie sami.