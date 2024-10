Reżyser porównuje proces Jokera do Teda Bundy'ego. Były plany na film wewnątrz filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Reklama

W Joker: Folie a deux centrum opowieści stanowi proces Arthura Flecka, który bierze na tapet jego zbrodnie z pierwszego filmu. Postać Lady Gagi, czyli Lee, mówi nawet o tym, że na podstawie jego działań nakręcono film, który uwielbia, chociaż wszyscy uważają, że jest tragiczny. W produkcji Todda Phillipsa nie pojawiły się urywki z meta-filmu, ale były na to plany. Opowiedział o tym sam reżyser, który przyznał, że w Arthura Flecka w filmie wewnątrz filmu miał się wcielić Justin Theroux.

Rozmawiałem o tym z Justinem. Mieliśmy nakręcić zwiastun, ale zabrakło nam czasu na to. Arthura miał grać "Ethan Chase", aktor z pierwszego filmu.

Chodzi mu o postać, która pojawiła się w talk-show, którego prowadzącego później zamordował Arthur. On z matką uwielbiali oglądać ten program.

Reżyser porównuje proces Jokera do Teda Bundy'ego

Todd Phillips odpowiedział też, dlaczego Arthur bronił się w sądzie samodzielnie i czemu nie pomalował włosów na zielono.

Po prostu mi i Joaquinowi spodobał się wygląd Arthura w samym makijażu i bez pomalowanych włosów. Ludzie w sądzie mogą reprezentować samych siebie, nie potrzebują adwokatów. To się może stać. Już tak było. Ted Bundy sam się bronił. Arthur uznał po prostu, że to fajna rzecz do zrobienia, ale nie pozwolili mu na pomalowanie włosów. Więzienie na to nie pozwoliło.

20 złoczyńców, których nie można nie kochać [RANKING]

Przypominamy subiektywne zestawienie z antagonistami, których możecie kojarzyć nie tylko z filmów aktorskich, ale również... bajek. Z pewnością nie można im odmówić charyzmy. Natomiast kto wyprzedził Harley Quinn?