Joker ma profil na Facebooku. Stworzył dziwaczny challenge, w którym zechcesz wziąć udział

DC/Screen Rant

Tak, komiksowy Joker też posiada konto na Facebooku - o takim obrocie spraw dowiedzieliśmy się z serii Batman: Gotham Nights. Książę Zbrodni nie byłby sobą, gdyby swojej obecności w mediach społecznościowych nie sprowadził do żartu. Za ten, którym podzielił się jednak w sieci, należy go pochwalić...

W 6. odsłonie całej historii, promowanej pod tytułem Balyushka!, obywatele Gotham muszą zmierzyć się z przeniesieniem finansowego wsparcia dla miejskich szpitali na rzecz powiększania więziennej przestrzeni dla kolejnych przestępców. Joker postanowił coś z tym zrobić i zaproponował, że będzie opłacał rachunki medyczne 5 mieszkańcom co tydzień. Sęk w tym, że zbiórkę funduszy na ten cel zorganizował w ramach osobliwego challange'u.

Książę Zbrodni chciał, aby odbiorcy jego komunikatu na swoich kontach na portalu Lexema (będącego po prostu parodią Facebooka, w dodatku niespecjalnie kamuflowaną) zamieszczali wideo, w których użyte zostaje właśnie słowo "balyushka!". Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania. Mieszkańcy Gotham publikowali więc w serwisie materiały, w których ukazywano m.in. przejażdżkę na żyrafie, przebieranie się za Batmana i paradowanie z amerykańską flagą czy umieszczanie swojej głowy w... betoniarce. Ostatecznie do złoczyńcy trafiło ponad 23 tys. tego typu historii.

Dopiero wtedy autorzy serii pokazali nam profil Jokera z mediów społecznościowych, oznaczony jako "REAL.JOKER" (i pozytywnie zweryfikowany). Poza tym, że obserwuje go blisko ok. 33 tys. ludzi, dowiedzieliśmy się także o stronie domowej antagonisty o nazwie hahaha.lol. Istotny jest też pierwszy wpis witający mieszkańców Gotham, do którego dołączono słowo "HAHAHAHA..." o ostatecznie nieujawnionej długości.

Batman: Gotham Nights #6 - plansze