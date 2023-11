Jon Hamm chce dołączyć do uniwersum Marvela. Interesuje go rola złoczyńcy

fot. Lionsgate Pictures

Na przestrzeni lat Marvel przywitał wiele hollywoodzkich nazwisk do swojego grona. Jeszcze sporo innych aktorów wyraża chęć dołączenia do tego uniwersum. Wśród nich jest Jon Hamm, który niedawno dołączył do obsady serialu Fargo. Mężczyzna powiedział, że jest fanem komiksów, dlatego występ w MCU sprawiłby mu ogromną radość. Wytypował komiksy, które zwróciły jego uwagę.

Marvel - Jon Hamm chce zadebiutować w MCU

Podczas rozmowy ze ScreenRant, aktor przyznał, że jest zaznajomiony z komiksami Marvela od czasów dzieciństwa. Uważa także, jeszcze wiele wątków czeka na swoje rozwinięcie w MCU.

Hamm wyraził ogromną nadzieję na to, że zostanie uwzględniony w planach producentów.

- Jeśli nie, jestem świadomy tego, że jest masa innych aktorów, gotowych na to, aby stać się częścią tych historii. Czeka masa wątków ze świata X-Menów, które czekają, by je opowiedziano. Podobnie jest z Fantastyczną Czwórką - na przykład postacią Doktora Dooma. Jest mnóstwo świetnych historii. Mam nadzieję, że otrzymam szansę. Kto wie?

Doktor Doom jest jednym z głównych antagonistów Spider-Mana, Avengersów oraz wcześniej wspomnianej Fantastycznej Czwórki. To potężny czarownik, władający krajem zwanym Latverią. Niedawno Variety ujawniło, że studio faktycznie rozważa wprowadzenie tego antagonisty do MCU. Miałby zastąpić Kanga, w przypadku skazania Jonathana Majorsa.