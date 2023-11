Kim są Young Avengers? Historia z komiksów, członkowie, kto może do nich dołączyć w MCU

America Chavez - bohaterka zadebiutowała w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu". To nastolatka, która potrafi tworzyć portale w kształcie gwiazd. Dzięki nim jest w stanie podróżować przez równoległe światy. Wciela się w nią Xochitl Gomez. To solidna kandydatka do Young Avengers, w dodatku należała do grupy w komiksach.