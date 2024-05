Josh Brolin chciał zagrać Cable'a w MCU. Czemu to nie wyjdzie?

fot. materiały prasowe

W nadchodzące lato fani Marvela mogą oczekiwać powrotu Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana w rolach Deadpoola & Wolverine'a. Wiadomo jednak, kogo z pewnością zabraknie w nadchodzącym filmie. Josh Brolin, odtwórca Cable'a w Deadpool 2, nie pojawi się w produkcji. Ostatnio aktor porozmawiał z The Playlist na ten temat. Okazuje się, że nawet on nie jest do końca pewien, dlaczego jego postać nie powróci na wielki ekran.

- Marvel to bardziej skomplikowany labirynt niż Outer Range kiedykolwiek będzie, mój przyjacielu. A ja nigdy nie dowiem się, dokąd to poszło, co to jest, w co jestem zaangażowany, a w co nie. Cable sprawił mi ogrom frajdy. Bardzo lubiłem grać tę rolę. Przyniosło to sporo zabawy.

Brolin nie czuje jednak złości względem osób zaangażowanych w tę produkcję. Przeciwnie - aktor jest wielkim fanem Jackmana i najwyraźniej nie może doczekać się nadchodzącego filmu.

- Hugh, jestem absolutnie zakochany. Znam już Ryana i spotkałem Jackmana parę razy - ile on ma teraz lat? 56, 57? Mówię poważnie, koleś się nie starzeje. Jestem jego wielkim fanem.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.