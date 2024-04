Michael B. Jordan z cameo w Deadpool & Wolverine? Ta interakcja aktorów wzbudziła spekulacje

fot. materiały prasowe

Michael B. Jordan w superbohaterskim świecie zagrał zarówno Erika Killmongera jak i Ludzką Pochodnię. Obie te role mógłby potencjalnie powtórzyć w produkcji Deadpool & Wolverine. Dlaczego jednak fani właśnie teraz zaczęli spekulować, że wystąpi w filmie?

Michael B. Jordan z cameo w Deadpool & Wolverine?

Michael B. Jordan na Instagram Stories opublikował klip ze zwiastuna Deadpool & Wolverine. Oczywiście, może to znaczyć, że nie może doczekać się filmu, jednak wielu fanów uważa, że subtelnie daje w ten sposób znać, że możemy spodziewać się go na ekranie. Szczególnie, że Hugh Jackman przekazał ten wpis dalej na swojej relacji, razem z trzema sercami. Ponownie, aktor grający Wolverine'a może po prostu doceniać wsparcie kolegi z branży, jednak jak to w MCU, teorie mnożą się z każdym dniem, zbliżającym widzów do seansu.

https://twitter.com/update_marvel/status/1784660758518739078

Oficjalnie nie ma żadnej informacji na temat tego, czy Michael B. Jordan wystąpi w filmie Deadpool & Wolverine. Dopiero po premierze przekonamy się, czy przez cały ten czas ukrywano jego występ cameo. Dajcie jednak znać, czy chcielibyście zobaczyć Killmongera lub Ludzką Pochodnię w towarzystwie Deadpoola i Wolverine'a.

Deadpool & Wolverine - nowa grafika promocyjna

https://twitter.com/DeadpoolUpdate/status/1784997431861543407

https://twitter.com/DeadpoolUpdate/status/1784996805568024894

