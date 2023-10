Były showrunner Lando wciąż nie dostał oficjalnej informacji o zwolnieniu

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W grudniu 2020 roku zaczęto mówić o planach stworzenia serialu telewizyjnego o Lando Calrissianie pod tytułem Lando. Lucasfilm zaskoczył fanów Gwiezdnych Wojen, ujawniając że showrunnerem projektu będzie Justin Simien, a do roli kultowej postaci wróci Donald Glover, który po raz pierwszy jako Lando wystąpił w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie.

Od tego czasu nie pojawiły się żadne konkretne informacje na temat serialu, a Donald Glover unikał pytań o to, czy ponownie wcieli się w rolę. Pytania o zapowiadany serial wielokrotnie powracały w wywiadach z Justinem Simieniem podczas promocji filmu Nawiedzony dwór. Wtedy Simien przyznawał, że nie ma za wiele wieści o Lando, ponieważ studio musi zorientować się w kwestii dostępności wszystkich osób.

Niedługo potem ujawniono, że odpowiedzialność za projekt (od tej pory projekt filmu, nie serialu) przejęli Donald Glover i jego brat, Stephen, natomiast Simien zakończył z nimi współpracę.

Jednak, jak twierdzi Justin Simien, o swoim zwolnieniu dowiedział się dopiero z mediów społecznościowych...

Lando - Justin Simien o zwolnieniu

Niedoszły showrunner w rozmowie z The Wrap przyznał, że od momentu ukazania się tej informacji w mediach ani Disney, ani Lucasfilm się z nim nie kontaktowały.

Z pewnością słyszałeś plotki. To małe miasto. Donald Glover i ja mamy wielu wspólnych znajomych, więc miałem pewne pojęcie o możliwościach tego, co może się dziać i dlaczego nikt się nie odezwał - wyznał Justin Simien.

Niedoszły showrunner projektu Lando dodał także:

Dobrą wiadomością jest to, że jestem wielkim fanem Donalda Glovera, a zwłaszcza pracy, którą wykonuje on i jego brat. Cieszę się więc, że mogę po prostu być fanem i oglądać ten film, a także doświadczyć go tak, jak widzowie, ponieważ jest to z pewnością to, co chciałem zobaczyć, kiedy powiedziałem "tak" dla tego projektu.

Film Lando nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery.