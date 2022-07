Kolejna bomba. Kamala Khan w komiksach także miała być [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Finałowy odcinek Ms. Marvel zmienił losy całego MCU. W ostatnich minutach Bruno powiedział, że jest coś dziwnego w DNA Kamali Khan. Padło określenie mutacja, które choć niewiele znaczyło dla bohaterów, to dla fanów jest jasną informacją, że w Kinowym Uniwersum Marvela wreszcie pojawią się X-Meni. Niektórzy narzekają jednak, że w komiksach superbohaterka należała do Inhumans, więc twórcy powinni być wierni oryginałowi.

Producentka wykonawcza serialu, Sana Amanat, spuściła jednak kolejną bombę - Kamala Khan miała być mutantką od samego początku.

Kamala Khan w komiksach miała być mutantką?

Sana Amanat wypowiedziała się w wywiadzie dla Empire na temat tego, kim oryginalnie miała być Kamala Khan.

Oto naprawdę ważna rzecz, której ludzie nie wiedzą - kiedy tworzyłyśmy Kamalę dawno, dawno temu, jeszcze w 2012 i 2013 roku, G. Willow (autorka komiksów) i ja oryginalnie chciałyśmy, by była mutantką. To był cała intencja, by móc to zrobić.

Ms. Marvel - 6. odcinek

Sana Amanat nie chciała zdradzić nic więcej. Przyznała jednak, że to może potencjalnie otworzyć wiele drzwi dla MCU, by stworzyć nowe genialne historie. I jako, że sama jest fanką słowa "mutacja" (nie chciała potwierdzić, czy X-Meni pojawią się w Kinowym Uniwersum Marvela, więc nie mogła użyć tego słowa), bardzo się z tego cieszy.