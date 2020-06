Kanada otwiera się na produkcję. Stworzono wytyczne dla ekip filmów i seriali

The CW

W czwartek, 25 czerwca, wystosowano oficjalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na planach produkcyjnych w Kanadzie, które kolokwialnie nazywane jest Hollywood North, ponieważ wiele produkcji z Fabryki Snów jest kręconych w takich miastach jak choćby Toronto czy Vancouver. Dla przypomnienia w Kanadzie są obecnie kręcone między innymi popularne seriale stacji The CW takie jak Flash, Riverdale czy Czarodziejki. Ekipy tych produkcji mają powrócić na plan w Kanadzie w połowie lipca i sierpniu. Ogłoszono, że nadal obowiązuje 14-dniowy okres kwarantanny dla wszystkich wjeżdżających do kraju z pozwoleniem na pracę.

Wśród wytycznych znajdują się między innymi wiele urządzeń do mycia rąk na planie, chorzy członkowie ekipy mają zostać jak najszybciej wysłani do domu, osoby pracujące przed kamerą, czyli aktorzy będą musieli stosować się do specjalnych przepisów mających na celu zminimalizowanie zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Ponadto na planie mogą przebywać tylko niezbędne osoby do wykonania pracy produkcyjnej.