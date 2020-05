Nowa Zelandia otwiera plany filmowe. Ekipy Avatara 2 i Władcy Pierścieni mogą wrócić do pracy

Protokoły BHP produkcji w Nowej Zelandii zostały zatwierdzone przez tamtejszy rząd, co oznacza, że ekipy będą mogły powrócić na plany filmów i seriali w tym kraju, po tym jak prace zostały wstrzymane w związku z pandemią koronawirusa. Jak potwierdziła nowozelandzka komisja filmowa niektóre zdjęcia do projektów już trwają w bezpiecznych warunkach. To otwiera drogę do powrotu między innymi ekipie widowiska Avatar 2 i serialu Amazona Władca pierścieni. Dla przypomnienia Jon Landau i James Cameron po zawieszeniu produkcji Avatara 2 pracowali nad komputerowymi ujęciami widowiska w Kalifornii oraz efektami wizualnymi wraz z firmą Weta Digital.

Według nowozelandzkiej komisji filmowej każda produkcja w tym kraju będzie musiała dokonać rejestracji w portalu ScreenSafe, aby pomóc Ministerstwu Zdrowia w kontakcie i agencji rządowej WorkSafe w monitorowaniu sytuacji na planie.