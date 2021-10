Kanał Sportowy pracuje nad autorskim serwisem VoD

Źródło: YouTube / Kanał Sportowy

Serwis Wirtualne Media poinformował o planach rozwojowych Kanału Sportowego, który w 2022 roku ma przekształcić się w pełnoprawną platformę filmową. Maciej Sawicki, prezes firmy, poinformował, że wraz z tą zmianą zwiększy się liczba emitowanych programów, co pomoże m.in. w komercjalizacji treści. Metamorfoza nie pociągnie jednak za sobą likwidacji kanału na YouTubie, ten nadal będzie funkcjonował w dotychczasowej odsłonie.

Platforma Kanału Sportowego ma funkcjonować w oparciu o autorski odtwarzacz treści multimedialnych, a według słów prezesa we wczesnej fazie rozwoju wszystkie treści będą udostępniane widzom za darmo. Ruch ten ma zachęcić odbiorców do skorzystania z usługi, która zaoferuje dostęp do nowych formatów, dotychczas niemożliwych do realizacji za pośrednictwem YouTube'a m.in. ze względu na politykę firmy względem treści o charakterze hazardowym.

Postawienie na autorski system dystrybucji treści ma bowiem uniezależnić Kanał Sportowy od moderatorów Google. Ci już raz zaszli firmie za skórę, usuwając we wrześniu kanał z YouTube'a. Twórcy Kanału Sportowego obawiają, się, że kolejne spory z moderacją mogłyby skutkować permanentnym usunięciem kanału z serwisu filmowego.

Świadomość tego ryzyka rzutuje zaś na funkcjonowanie firmy, o czym bezpośrednio wspomniał Krzysztof Stanowski w ramach swojego cyklu Stanowisko. Jak zauważył, na razie nie w studiu nie może pojawić się Janusz Korwin-Mikke, gdyż istnieje ryzyko, że wypowiedzi tego polityka mogłyby skutkować wyciągnięciem konsekwencji ze strony moderatorów YouTube’a. Kanał Sportowy ma obecnie dwa ostrzeżenia od platformy, trzecie mogłoby zaowocować kolejnym zniknięciem kanału z zasobów serwisu.

Maciej Sawicki nie zdradził co prawda oficjalnej daty startu nowej platformy, przyznał jednak, że firma szykuje coś dla swoich fanów na 1 stycznia. Tomasz Smokowski poinformował z kolei, że treści z nowej usługi nie pojawią się w serwisach podcastowych pokroju Spotify bądź Apple Podcasts. Jak zauważył, wspomniane platformy płacą swoim twórcom zauważalnie mniejsze marże za odtworzenia, niż Google za youtube’owe reklamy.