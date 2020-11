Kang, przyszły łotr MCU, został ośmieszony w komiksie. Musiał go ratować Rocket

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Od momentu wyjawienia informacji, że to Kang Zdobywca miałby zostać kolejnym głównym antagonistą MCU, najprawdopodobniej spotkaliście się już z wieloma opracowaniami na temat jego mocy - jednym z nich podzieliliśmy się i my. W telegraficznym skrócie: Avengers będą mieli z nim spory problem, rozciągający się na wielu płaszczyznach czasowych. Składa się jednak tak, że w jednym z najnowszych komiksów twórcy Marvela postanowili Kanga ośmieszyć. I to w naprawdę nietypowy sposób.

Tie-in do nadchodzącego wydarzenia King in Black, zeszyt Symbiote Spider-Man #1, zabiera czytelników do realiów połowy lat 80., gdy Peter Parker dopiero poznaje prawdę w kwestii kontrolującego jego umysł i ciało Venoma. Na przeciwległym biegunie fabularnym pojawia się wątek Kanga, który porywa jednego ze Strażników, Uatu (narratora w szykowanym serialu animowanym What If... ?), aby przejąć jego niemalże nieskończoną wiedzę na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości uniwersum.

Zdobywca chce w ten sposób lepiej przygotować się na inwazję Knulla. W tym miejscu sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót: Uatu wydaje się niespecjalnie przejęty tym, że został porwany - jest na to zbyt mądry i potężny. Gdy systemy informatyczne Kanga przeszukują umysł Strażnika, on sam wchłania całą wiedzę zapisaną w statku Zdobywcy, związaną z wszystkimi wydarzeniami z różnych linii czasowych, do których dostęp posiada złoczyńca.

Uatu ostatecznie przyjmuje tak dużo informacji, że okręt Kanga wybucha - antagonista z kolei zaczyna dryfować w kosmicznej otchłani. Spójrzcie sami:

Jakby tego było mało, wybawcą Kanga ostatecznie okazał się... Rocket Raccoon, który odnalazł dryfującego antagonistę.