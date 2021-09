Kang Zdobywca - zerwano współpracę z rysownikiem komiksu. W tle oskarżenia o antysemityzm

Marvel

Jak donosi portal Comic Book Resources, Marvel ostatecznie zerwał współpracę z rysownikiem Joem Bennettem - powodem takiego biegu rzeczy są kolejne oskarżenia o zamieszczanie przez niego antysemickiego przekazu w ilustracjach. Tym razem poszło o stworzoną 4 lata temu karykaturę przedstawiającą brazylijskich polityków; szerzej o całej sprawie pisaliśmy w tym miejscu.

Pierwszym projektem, w którym - wbrew wcześniejszym doniesieniom - nie zobaczymy prac Bennetta, jest one-shot Timeless #1 z Kangiem Zdobywcą w roli głównej. Koniec końców będą za niego odpowiadać scenarzysta Jed MacKay oraz rysownicy Kev Walker, Greg Land i Mark Bagley. Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły opowieści:

Kang Zdobywca jest wojownikiem, niszczycielem i Zdobywcą - ale nawet on podlega kaprysom i zmiennym kolejom losu czasu. Kiedy jedna z linii czasowych zagrozi nadpisaniem przyszłości, o którą Kang tak długo walczył i którą próbował kontrolować, pan epok nie będzie miał innego wyjścia i ruszy na wojnę z samym czasem. Walcząc przez wszystkie wersje jutra chce on zapobiec końcowi wszystkiego, co miało nadejść.

Tak prezentuje się okładka (w galerii znajdziecie również plansze promujące zeszyt Fantastic Four #35, w którym tytułowa drużyna herosów zostanie zaatakowana przez różne wersje Kanga: faraona Ramę-Tuta, Szkarłatnego Centuriona, Kanga Zdobywcę i jego ostatecznego potomka, Sciona):

Timeless #1 - okładka

Zeszyt Timeless #1 ukaże się w USA 22 grudnia.