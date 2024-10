Kaos z Jeffem Goldblumem skasowany po 1. sezonie. Aktorka żegna się z fanami

Fot. Materiały prasowe

Nie tak dawno temu premierę miał serial Netflixa o nazwie Kaos. Produkcja z Jeffem Goldblumem w roli głównej zebrała dobre noty w serwisie Rotten Tomatoes i została doceniona przez krytyków oraz publiczność. Twórca serialu po premierze wykazywał chęć stworzenia 2. sezonu. Zakończenie pierwszego jasno wskazywało, że fabuła przewiduje kontynuację.

Do tej jednak nie dojdzie. Serwis Variety poinformował, że Netflix zdecydował się na skasowanie serialu Kaos po 1. sezonie. Powodem miała być niska oglądalność. Serial z Goldblumem utrzymał się przez zaledwie cztery tygodnie w dziesiątce najchętniej oglądanych produkcji.

Wieścią o anulowaniu produkcji podzieliła się serialowa Eurydyka, czyli Aurora Perrineau. W długim wpisie napisała m.in.:

To był jeden z niewielu razy w moim życiu, kiedy byłam z siebie bardzo dumna. Jestem też dumna z pracy każdej osoby nad tym serialem, bo oddali serce za niego. Ale jestem szczególnie dumna z siebie, a to coś, co zawsze sprawiało mi trudności. Każdy był świetny i unikatowy. Każdy występ mnie zaskoczył i ekscytował. Nie mogę uwierzyć, że mogłam to wszystko z wami zrobić. Stworzyliśmy coś dziwnego, zabawnego, mrocznego i absolutnie tragicznego. Coś bardzo ludzkiego. Dziękuję, że pozwoliliście mi być waszą Riddy.

Kaos

Kaos - opis fabuły

Tak prezentuje się opis według Netflixa.

Zeus długo cieszył się statusem króla bogów. Do czasu. Pewnego dnia budzi się i odkrywa na swoim czole zmarszczkę. Wpada w nerwicę, niebezpiecznie skręcającą w stronę paranoi. Zeus jest przekonany, że jego upadek jest bliski — i wszędzie widzi tego oznaki.

Niegdyś godny zaufania brat Zeusa, Hades, bóg zaświatów, w tajemnicy traci kontrolę nad swoim dominium. Duża liczba zmarłych czeka na przejście przez procedurę i zaczyna tracić cierpliwość. Z kolei Hera (Janet McTeer), królowa bogów, swoją władzę na Ziemi — i nad Zeusem — sprawuje na swój sposób. Ale jej potędze i wolności zagraża coraz większa paranoja Zeusa, dlatego musi wziąć sprawy w swoje ręce, gdy zbuntowany syn Zeusa, Dionizos (Nabhaan Rizwan) wymyka się spod kontroli, gotów na kosmiczną konfrontację ze swoim ojcem.

Na Ziemi ludzie pragną zmian, jednak Posejdona (Cliff Curtis), bóg morza, burz i trzęsień ziemi (oraz koni) bardziej interesuje wielkość najnowszego superjachtu i miejscówka na kolejną imprezę. Niespecjalnie za to leży mu na sercu dobrostan zwykłych śmiertelników. Na nieszczęście bogów niektórzy śmiertelnicy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę…

Te osoby to Riddy (Aurora Perrineau), Orfeusz (Killian Scott), Kajneus (Misia Butler) i Ari (Leila Farzad) — mający różne pochodzenie ludzie, których łączy wyższa siła kierująca ich do walki z Zeusem. Każda z nich ma do odegrania inną rolę i możliwe, że przeznaczeniem jednej z nich jest strącenie bogów z piedestału.