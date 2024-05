Kapitan Ameryka 4 - kim jest złoczyńca? Kostium bohatera w pełnej okazałości!

fot. Empire

Reżyser widowiska Kapitan Ameryka 4, który będzie wyświetlany pod tytułem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w rozmowie z magazynem Empire wyjawił nowe szczegóły filmu MCU. Julius Onah zapowiada, że będzie to największy sprawdzian w życiu Sama Wilsona, który po akceptacji bycia tym superbohaterem musi wyjść, współpracować i się pokazać światu. Jako Falcon zawsze był w cieniu Kapitana Steve'a Rogersa. Na to wszystko wpływ będzie mieć współpraca Sama z rządem Stanów Zjednoczonych. W tym prezydentem, którym jest Thaddeus Ross (w tej roli Harrison Ford).

- Częścią wyzwania Sama w roli Kapitana Ameryki jest współpraca z rządem w sposób, który będzie mieć wpływ na podejmowane przez niego decyzje. Jego perspektywa na różne sprawy będzie nieraz sprzeczna z tą, którą będzie mieć prezydent - mówi reżyser.

Magazyn Empire opublikował oficjalne zdjęcie Kapitana Ameryki w nowym kostiumie. Zobaczycie je w zdjęciu głównym newsa.

Kapitan Ameryka 4 - kim jest złoczyńca?

Głównym złoczyńcą jest Samuel Sterns aka Lider (na grafice z komiksów powyżej), który ponownie będzie grany przez Tima Blake'a Nelsona. Postać w wersji Samuela poznaliśmy w The Incredible Hulk z 2008 roku - tutaj zobaczymy go po przemianie się w potwornego Lidera.

- Sam będzie stać na drodze Samuela Sternsa i tego, co on myśli, że rząd jest mu winny i jak chce to dostać.

Filmowiec zapowiada również , że sceny akcji w filmie różnią się od tego, co widzieliśmy w przygodach poprzedniego Kapitana Ameryki. Sam jest człowiekiem bez serum superżółnierza, a to sprawia, że łatwo go zranić.

- To jest facet, który może zostać zraniony i może krwawić. Bawimy się konceptem sprawdzania jego granic wytrzymałości - zapowiada filmowiec.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.