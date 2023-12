Kapitan Ameryka 4 - Marvell naprawia film. Nowy scenarzysta i powrót na plan

Marvel Studios

Kapitan Ameryka 4 może być kolejnym sygnałem na to, że Marvel wyciąga wnioski i zaczyna dbać o jakość, tak jak to przeważnie robili do czasu Avengers: Koniec gry. Jak donosi Deadline, Matthew Orton został zatrudniony jako nowy scenarzysta tego widowiska. Jego zadaniem jest napisanie dodatkowych scen i nowego materiału, który będzie nakręcony podczas zaplanowanego procesu dokrętek. Te mają odbyć się wiosną i latem 2024 roku. Wcześniej pełnił on rolę producenta konsultującego przy Moon Knight.

Kapitan Ameryka 4 - dokrętki

Proces dokrętek zawsze był standardem przy filmach MCU i są one z góry planowane jako cześć procesu prac nad projektami. Jednak zatrudnianie nowego scenarzysty do nich to rzecz niezwykle rzadko spotykana. Tego typu dodatkowe prace na planie mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni. Wszystko zależne jest od tego, ile materiału zaplanowano do nakręcenia.

Wielu zwraca uwagę, że to może być sygnał powrotu Marvela do dbania o jakość swoich filmów, która w ostatnich latach znacznie ucierpiała. Pierwszym była decyzja o przesunięciu wszystkich projektów z 2024 roku na 2025 roku, by dać sobie więcej czasu na ich dopracowanie. W 2024 roku na ekranach kin pojawi się jedynie Deadpool 3, którego jakości wszyscy są pewni.

Anthony Mackie powraca jako Kapitan Ameryka. Julius Onah reżyseruje, a Dalan Musson i Malcolm Spellman są autorami scenariusza. W obsadzie są także Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar, Danny Ramirez oraz Carl Lumbly.

Przypomnijmy, że nowy Kapitan Ameryka został przedstawiony w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Premiera widowiska w 2025 roku w kinach.