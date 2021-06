Kamień Czasu w komiksach to teraz [SPOILER]. Kapitan Ameryka i motyw kary śmierci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W świecie Marvela poza wydarzeniem Heroes Reborn trwa obecnie event Infinite Destinies, w ramach którego kolejni superbohaterowie podążają śladami Kamieni Nieskończoności. Przypomnijmy, że po serii Wojny nieskończoności artefakty połączyły się z zupełnie nieoczekiwanymi postaciami; Ryan Ripley aka Star uzyskała moc Kamienia Rzeczywistości, Quantum - Kamienia Przestrzeni, a Książę Mocy - Kamienia Mocy. Teraz ujawniono, jaki los spotkał Kamień Czasu.

W zeszycie Captain America Annual #1, który zadebiutuje w USA 16 czerwca, Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa ruszą tropem ostatniego z wyżej wymienionych kamieni. Doprowadzi ich to do Hectora Bautisty, byłego i niesłusznie skazanego więźnia, który w trakcie oczekiwania na egzekucję zespolił się z Kamieniem Czasu. Bautista nie wie, dlaczego artefakt wybrał go jako nowego gospodarza; chce on go również wykorzystać do naprawienia dawnych błędów. Zobaczcie sami:

Captain America Annual #1 - plansze

Z komunikatu prasowego Marvela wynika, że jednym z najważniejszych wątków tej opowieści stanie się motyw kary śmierci, na którą został skazany Bautista.