Kapitan Krakoa - przerażająca geneza Kapitana Ameryki mutantów. To X-Men, którego znacie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy Was, że do świata X-Menów nadciąga Kapitan Krakoa - Marvel zdradził w międzyczasie, że pod strojem postaci określanej mianem "Kapitana Ameryki wyspy mutantów" w rzeczywistości ukrywa się Scott Summers aka Cyclops. Wypuszczony wczoraj na amerykańskim rynku zeszyt X-Men #7 rzuca zupełnie nowe światło na naprawdę przerażającą genezę tego bohatera.

W jednej z sekwencji obserwujemy, jak Summers powraca do życia w Komnacie Zmartwychwstania - jego dawna miłość, Emma Frost, informuje go jednak, że z uwagi na publiczny charakter jego wcześniejszej śmierci nie może on teraz dołączyć do drużyny X-Menów. Za jego zgon odpowiadał z kolei tajemniczy Doktor Stasis, który prowadzi szereg akcji wymierzonych w społeczność rasy istot z genem X. To właśnie on po jednej ze śmierci Cyclopsa wykradł jego ciało, ujawniając później Benowi Urichowi, reporterowi Daily Bugle, tajemnice związane z przywracaniem zmarłych mutantów do życia.

Akcja cofa się w tym momencie o kilka dni. I tak Doktor Stasis posyła grupę przypominających chimery potworów do Nowego Jorku, aby ci atakowali mieszkańców miasta. W obronie tych ostatnich stają Wolverine, Synch, Sunfire i właśnie Cyclops, którzy są bliscy zwycięstwa nad wrogami. Stasis wykorzystuje jednak ten moment na wysłanie na plac boju Bornana, chimery przypominającej wyglądem tygrysa, która ma wyeliminować samego Summersa.

Choć początkowo wydawało się, że mutant zwycięży, Bornan porwał jednak znajdujące się w pobliżu dziecko - Cyclops, zamiast dalej realizować strategię walki, zdecydował się ratować bezbronną istotę, przez co został śmiertelnie zraniony przez chimerę. Ostateczny cios X-Menowi zadał sam Statis, który nożem przeciął tętnicę szyjną herosa. Zobaczcie sami:

X-Men #7 - plansze

Co ciekawe, ten sam komiks wyraźnie sugeruje istnienie kolejnego mutanta klasy Omega (tego określenia używa się do istot z genem X, których moce są nieograniczone; przykładami mogą być Jean Grey czy Legion). W raporcie medycznym doktor Cecelia Reyes w odniesieniu do Everetta Thomasa aka Synch, który może naśladować zdolności osób znajdujących się w pobliżu, autorka dokumentu stwierdza, że "możemy być świadkami narodzin nowej Omegi".

