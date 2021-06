Nowy Kapitan Ameryka i Scarlet Witch powracają w reklamie samochodu

fot. materiały prasowe

Serial Falcon i Zimowy żołnierz wprowadził do MCU nowego Kapitana Amerykę, którym został Sam Wilson/Falcon grany przez Anthony'ego Mackie. Przejął on tarczę bohatera w ostatnim odcinku produkcji. Jak wiadomo w przygotowaniu jest czwarty film o losach Kapitana, jednak okazuje się, że Sam w tej roli pojawił się ponownie już w nowej reklamie Hyundaia. W materiale promocyjnym bohater pokazuje jak sprawnie włada tarczą Kapitana.

Wideo możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/NacaoMarveI/status/1404846192752836614

Ponadto wydano również drugą reklamę, w której Elizabeth Olsen ponownie wciela się w rolę Wandy Maximoff z WandaVision. To zabawny powrót do serialu, w którym Scarlet Witch wykorzystuje swoje moce, aby przekształcić zabytkowy samochód w nowego, ładnego Hyundaia.

Dla przypomnienia Olsen powróci w roli Scarlet Witch w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness.