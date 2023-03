The Marvels - opóźnienie winą Brie Larson? Plotki mówią o "koszmarnej" współpracy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Marvels, sequel Kapitan Marvel, jest opóźniony. Data premiery została przesunięta z 28 lipca na 10 listopada 2023 roku. Choć doniesienia mówiły o tym, że zmiany wynikają z tego, że twórcy chcą mieć więcej czasu na postprodukcję, to znany insider z branży rozrywkowej słyszał coś innego. I nie przedstawia to Brie Larson, gwiazdy filmu, w dobrym świetle. O co chodzi?

The Marvels - opóźnienie winą Brie Larson?

Jeff Sneider w programie The Hot Mic wyznał, że słyszał niepochlebne opinie o współpracy z Brie Larson. Zostało nawet użyte słowo "koszmar" i według jego doniesień aktorka miałaby nie być zadowolona z faktu, że sequel nazywa się The Marvels, a nie Kapitan 2, gdy czuje, że franczyza pierwotnie została zbudowana wokół jej postaci. To nie wszystko. Ponoć Brie Larson miała też spór na planie z Teyonah Parris, która gra Monicę Rambeau.

Brie Larson składa życzenia koleżankom z planu The Marvels

Warto wspomnieć, że niedawno Brie Larson na Twitterze złożyła swoim koleżankom z planu życzenia z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet, które możecie zobaczyć poniżej. Zdaniem niektórych fanów to dowód, że nie ma pomiędzy nimi żadnego sporu.

