Kapitan Marvel właśnie zniszczyła jedną z najpotężniejszych broni uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Z wydarzenia Empyre dowiedzieliśmy się, że Kapitan Marvel stała się nową Najwyższą Oskarżycielką rasy Kree, a w jej posiadanie wszedł niezwykle potężny, charakterystyczny młot Ronana, nazywany też Uniwersalną Bronią. Wygląda jednak na to, że heroina nie do końca ufa mocy artefaktu; dość powiedzieć, że postanowiła... rozmontować go na 4 części.

Już w czasie pierwszych misji z nową bronią Carol czuła, że coś jest nie tak - doświadczała choćby coraz bardziej natrętnych i związanych z czynieniem zła wizji. To dlatego postanowiła ona poszukać pomocy u Doktora Strange'a, który po wysłuchaniu planu działania Danvers zgodnie z jej wolą użył magii do rozdzielenia młota na 4 osobne części. Bohaterka zatrzymała jedną z nich, natomiast pozostałe trafiły do War Machine'a, Spider-Woman i Hazmat, którzy razem tworzą teraz nowy oddział nazywany Carol Corps.

Sęk w tym, że zniszczenie broni może być źle przyjęte wśród Kree. Carol o całej sytuacji poinformowała już cesarza Dorreka VII, który obiecał jej, że przynajmniej na razie będzie starał się zatuszować los młota przed innymi członkami rasy.