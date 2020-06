Kapitan Tsubasa - premiera nowej wersji serialu anime w Polsce. Jest data!

fot. materiały prasowe

Kapitan Tsubasa to nowa adaptacja mangi Yoichiego Takahashiego, która opowiada historię tytułowego piłkarza od jego pierwszych kroków w karierze aż do światowego sukcesu. Podobnie jak oryginalny serial anime Kapitan Jastrząb z lat 80., który stał się globalnym fenomenem na całym świecie.

Kapitan Tsubasa - kiedy premiera w Polsce?

Premierę zapowiedziała stacja TVP ABC. Serial z polskim dubbingiem będzie emitowany od 25 czerwca 2020 roku. Emisja od poniedziałku do piątku o 20:45. Natomiast w weekendy o 20:30. Może być to zaskakujące, ale biorąc pod uwagę godzinę emisji, chyba ktoś zdał sobie sprawę z potencjału kultowej postaci. Serial na razie ma dwa sezony liczące razem 52 odcinki.

Kapitan Tsubasa - zwiastun

Tsubasa Ōzora

Fabularnie historia pokrywa się z tym, co fani znają z oryginału, ale nie jest to kopia jeden do jednego. Jest sporo nowych scen, które dają wrażenie pełniejszej historii. Do tego wizualnie Kapitan Tsubasa jest dopasowany do współczesnych standardów. Pokolenia Polonii 1 będzie na pewno nadal z nostalgią spoglądać na serial z lat 80., ale jego animacja bardzo się zestarzała, a nowość pomimo uaktualnień, zachowuje ten sam klimat i ducha oryginału.