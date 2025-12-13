Karta Podarunkowa Multikina, czyli filmowy prezent dla fanów kina

fot. materiały prasowe

Macie problem z prezentem na święta? Multikino spieszy z pomocą! Przygotowało kartę podarunkową, która może być idealnym upominkiem dla bliskich osób, które - tak jak Wy - kochają kino i chcą częściej do niego chodzić. To gwarancja niezapomnianych emocji, wielkich przeżyć i spektakularnych wizualnych doświadczeń.

Multikino - karta podarunkowa

Karty Podarunkowe Multikina są dostępne we wszystkich kinach sieci. Można je doładować kwotą od 30 do 500 zł, a ich ważność wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Środki zgromadzone na karcie pozwalają kupić przekąski w popcorn barze, bilety na dowolny seans filmowy lub wybrane wydarzenia specjalne - w tym maratony filmowe, spektakle teatralne, wystawy na wielkim ekranie, koncerty oraz opery.

Multikino - premiera w 2026 roku

Zdecydowanie 2026 rok już zapowiada się tak, że w kinie będziemy często. Zanim to jednak nastąpi, ekrany opanuje Avatar: Ogień i popiół, którego premiera odbędzie się 19 grudnia 2025 roku. W styczniu powracają popularni bohaterowie w Dalej jazda 2, a do kin przyciągać będą również polskie filmy, takie jak Dziki oraz Wielka Warszawska.

A przecież za rogiem walentynki! Tu na widzów czekają Wichrowe wzgórza z Margot Robbie i Jacobem Elordim. W 2026 roku premiery będą mieć też tak głośne produkcje jak Michael, Diabeł ubiera się u Prady 2, Mortal Kombat 2, Mandalorian & Grogu, Supergirl, Odyseja Christophera Nolana, Spider-Man: Całkiem nowy dzień, Diuna część 3 czy wyczekiwany Avengers: Doomsday.

Ponadto na widzów czekają spektakle teatralne w ramach National Theatre Live, w tym Hamlet z Hiranem Abeysekerą, Bądźmy poważni na serio oraz Fifth Step. Krok piąty. W sieci Multikino miłośnicy opery i baletu będą mogli w 2026 roku zobaczyć m.in. operę Traviata oraz tryptyk baletowy Dzieła Virginii Woolf.

Najmłodsi również mogą oczekiwać wyjątkowych tytułów: Spongebob: Klątwa pirata, Miss Moxy. Kocia ekipa, Psoty, Kicia Kocia 6, Zmiennokształtni 2, Hopnięci, Za duży na bajki 3, Super Mario Galaxy Film, Niesamowite przygody skarpetek 3, Toy Story 5, Minionki 3, Vaiana (wersja aktorska), Psi Patrol i dinozaury, Hexed oraz nowe Jumanji.

Karta Podarunkowa Multikina to wejście do świata wielkich filmowych doświadczeń, które na długo pozostaną w pamięci. A wszystko może się zacząć od jednego prostego gestu - wręczenia Karty Podarunkowej, dostępnej we wszystkich kinach sieci Multikino w Polsce.