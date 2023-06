Karty RTX 4060 Ti i RTX 4070 z motywami słodkich kotów

fot. Colorfire

Skierowane do młodszych graczy karty Meow RTX 4070 i RTX 4060 Ti od Colorfire, marki należącej do Colorful, mają białe obudowy z pomarańczowym wentylatorem środkowym. Na dwóch pozostałych wentylatorach znajdują się grafiki pulchnych kocich łebków. Obok nazwy Colorfire znajduje się również kilka śladów kocich łapek i jeszcze jedna większa na końcu obudowy, więc karty nie są jakoś specjalnie przeładowane kocimi motywami.

fot. Colorfire

Co ciekawe, ale dość dziwaczne, Colorfire stworzyło całą historię o noszącym gogle i kurtkę pulchnym kocie będącym maskotką marki Meow. A było to tak: wraz z kilkoma psami koty zakradły się na pokład sondy kosmicznej zaawansowanej cywilizacji, gdzie jeden z nich dotknął pistoletu ewolucyjnego, jak to mają w zwyczaju koty, przypadkowo ewoluując zwierzęta w inteligentne stworzenia. Gdy sonda wylądowała na odległej, jałowej planecie, powstało całe społeczeństwo kotów i psów, które ostatecznie osiągnęło taki sam poziom rozwoju jak ludzie XXI wieku. Jest też coś o przywódcy kotów tęskniącym za Ziemią i jego potomkami wracającymi do domu...

Colorfire Meow RTX

Poza bez wątpienia najdziwniejszą historią towarzyszącą karcie graficznej, obie wykorzystują referencyjne zegary, mają po trzy wentylatory i 8-pinowe złącza zasilania. Ich ceny w Chinach wynoszą 4799 CNY (ok. 2825 zł) za Meow RTX 4070 i 3199 CNY (ok. 1885 zł) za Meow RTX 4060 Ti 8 GB. Ceny kocich modeli Colorfire są nieco wyższe niż sugerowane ceny detaliczne identycznych kart graficznych, ale prawdopodobnie jest to cena, którą niektórzy będą w stanie zapłacić za ich słodki wygląd.