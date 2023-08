Speed - co Keanu Reeves powiedział reżyserowi? Pewnie mówicie tak do sąsiadki

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Joss Whedon postanowił wsiąść w wehikuł czasu i powrócić do swojego hitu z 1994 roku. Chodzi oczywiście o akcyjniak Speed: Niebezpieczna prędkość, w którym główną rolę grał nie kto inny, jak Keanu Reeves, obecnie prawdopodobnie najbardziej znany z roli Johna Wicka. Filmowiec zdradził, w jaki sposób jedna sugestia aktora zmieniła wszystko.

Joss Whedon w podcaście 50 MPH opowiedział o tym, jak Keanu Reeves pomógł mu zrozumieć postać Jacka Travena, byłego oficera SWAT, walczącego o uratowanie autobusu pełnego pasażerów, a także głównego bohatera Speed: Niebezpieczna prędkość.

Speed - co Keanu Reeves powiedział reżyserowi?

[Reeves] opowiadał o swoich spotkaniach z chłopakami ze SWAT [gdy robił research do roli] i podkreślał jacy byli niesamowicie grzeczni i uprzejmi. Twierdził, że było dla nich ważne załagodzenie sytuacji, więc do wszystkich zwracali się "proszę pana" lub "proszę pani". I wtedy coś kliknęło - to jest to. Wreszcie rozumiem tę postać. [...] To "proszę pana" i "proszę pani" naprawdę wiele mi dało, ponieważ zwykle szaleństwo jest na porządku dziennym dla bohaterów filmów akcji, ale w tym wypadku było odwrotnie. Powiedział mi też, że nie chce wyciągać broni, a ja odpowiedziałem, że się z tym zgadzam, ale będzie musiał, ponieważ studio nie pozwoli mu tego nie zrobić.

Zobacz także:

50 najlepszych filmów akcji wszechczasów

Oto, jakie filmy wybrało Variety: