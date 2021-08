Kevin Can F**k Himself - powstanie 2. sezon czarnej komedii z Annie Murphy

YouTube

Kevin Can F**k Himself to serial,w którym w główną rolę wciela się Annie Murphy. Stacja AMC zdecydowała, że powstanie 2. sezon produkcji będącej czarną komedią. Nowa odsłona liczyć ma osiem odcinków.

Stworzona przez Valerie Armstrong produkcja doczeka się 2. serii ze względu na bardzo dobre wyniki oglądalności. Kevin Can F**k Himself był najchętniej oglądanym serialem na platformie AMC+. Największą popularnością cieszył się wśród młodych kobiet i zyskał pozytywne recenzje wśród krytyków.

Przypomnijmy, że 1. sezon skupia się na granej przez Annie Murphy Allison McRoberts, idealnej pani domu i stereotypowej żonie rodem z sitcomu. Pewnego dnia kobieta budzi się z poczuciem niesprawiedliwości z tej roli i zaczyna się buntować. Nie czuje się szczęśliwa w małżeństwie i najchętniej pozbawiłaby życia swojego zdziecinniałego męża Kevina. Podczas swojej emocjonalnej podróży Allison w końcu zbliża się do przełomowego punktu w swoim życiu.

fot. AMC+

Do obsady Kevin Can F**k Himself należą także Mary Hollis Inboden, Eric Petersen, Alex Bonifer, Brian Howe oraz Raymond Lee.

Kevin Can F**k Himself - premiera 2. sezonu serialu już w 2022 roku.