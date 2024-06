Kevin Costner nie będzie zadowolony z tych prognoz box office. Jak sobie poradzi spin-off Cichego miejsca?

fot. Paramount/New Line Cinema

Rok 2024 nie jest szczególnie łaskawy dla filmowców, a łaska widowni na pstrym koniu jeździ, o czym przekonał się George Miller. Diuna: Część druga zajmuje pierwsze miejsce na tegorocznym podium z wynikiem 711 milionów dolarów, co jest bardzo dobrą liczbą, ale nadal nie sięgającą tych, które potrafiły osiągać filmy jeszcze z poprzedniego roku. Sam reżyser wyrażał zawód z tego powodu, mając oczywiście na względzie dobro samych kin.

Sezon letni już tuż za rogiem, a pierwsze przewidywania box office pojawiły się w sieci.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - prognoza box office

Obie części Cichego miejsca zarobiły łącznie 638 mln dolarów. Z przewidywań wynika, że dobra forma zostanie podtrzymana, nawet bez Johna Krasinskiego za sterami. Pierwszy spin-off tej serii ma zarobić w ciągu weekendu otwarcia powyżej 40 mln dolarów. Dla porównania - pierwsza część zarobiła 50.2 mln dolarów, a druga 57 mln dolarów, choć kontynuacja miała wliczany jeden dzień więcej.

Wynik powyżej 40 mln dla spin-offu bez gwiazd poprzednich części byłby bardziej niż zadowalającym wynikiem.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy

Horyzont. Rozdział I - prognoza box office

Powodów do zadowolenia nie będzie mieć natomiast Kevin Costner, o ile widownia nie zaskoczy i nie przebije aktualnych prognoz. Horyzont. Rozdział I kosztował część ze 100 mln dolarów, które według raportów przeznaczono na Rozdział I i Rozdział II. Do tego Kevin Costner, który reżyseruje i gra główną rolę, wyłożył z własnej kieszeni 58 mln dolarów, aby móc zrealizować swoją wizję. Wszystko to stawia film w trudnej sytuacji, tym bardziej jeśli spojrzeć na przewidywane wyniki - wedle prognoz Horyzont. Rozdział I zarobi w przeciągu pierwszego weekendu zaledwie 10-15 mln dolarów.

Byłaby to dużych rozmiarów klapa finansowa, nie pierwsza w tym roku.

Horyzont: Rozdział 1