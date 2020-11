Kevin sam w domu będzie w telewizji. Święta 2020 uratowane! Kiedy premiera?

Kevin sam w domu to część polskiej tradycji świątecznej. Polacy kochają Kevina i dlatego też co roku w święta Bożego Narodzenia ten film ma premierę w telewizji. Raz próbowano odwołać świata w 2010 roku - efektem były głośne protesty, które doprowadziły do zmiany w ramówce Polsatu.

Kevin sam w domu w święta 2020

Polsat oficjalnie ogłosił, że emisja odbędzie się 24 grudnia o godzinie 20:00. Innymi słowy tegoroczne święta zostały uratowane i będzie można zgodnie z tradycją rozpocząć je od przygód Kevina McCallistera.

Przypomnijmy, że Kevin sam w domu w 2020 roku świętuje 30. urodziny. Film miał swoją światową premierę w 1990 roku.