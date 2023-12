"Bolało, jak dostałeś w twarz żelazkiem?" - fani Kevina samego w domu byli zaskoczeni odpowiedzią aktora

fot. 20th Century Fox

Kevin sam w domu to już kultowy film świąteczny, który doczekał się kilku kontynuacji. Głównym bohaterem jest sprytny chłopiec, który za pomocą licznych pułapek rozprawia się z włamywaczami, próbującymi okraść jego dom pod nieobecność rodziców. Kilku z nich, jak chodzenie boso po roztrzaskanych ozdobach świątecznych czy przyłożenie gorącego żelazka do twarzy intruza, nie powstydziłby się niejeden antagonista z horrorów. I najwyraźniej zrobiono to na tyle realistycznie, że nie każdy chciał uwierzyć, że to tylko fikcja.

Kevin sam w domu nie był prawdziwy - aktor musiał wielokrotnie to tłumaczyć

Daniel Stern, który grał Marva, jednego z włamywaczy, w filmach Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku, musiał wielokrotnie tłumaczyć ludziom, że obrażenia, których doznał jego bohater, nie były prawdziwe. W rozmowie z portalem ComicBook.com zdradził:

Często dostaję pytania: "Czy to była prawdziwa tarantula na twojej twarzy? Jaki jest Joe Pesci? Bolało, jak dostałeś w twarz żelazkiem?" - może chodziło o to pytanie. "Bolało, kiedy dostałeś w twarz cegłami?" - a może o to. Kiedy ludzie zaczęli mi je zadawać, odpowiadałem: "Zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie było naprawdę? Jest cały dział z rekwizytami. Nie zostałem uderzony w twarz cegłami". Reagują na to: "Och".

Stern dodał:

Wiarygodność tego jest cudowna, ale po premierze filmu zaczęło mnie to naprawdę martwić. Do tego stopnia, że zacząłem prowadzić kurs umiejętności korzystania z mediów. Zastanawiałem się, czy ludzie naprawdę w to wierzą... "Oto, jak filmy zostały zrobione, oto, jak tworzymy seriale, cieszę się, że dobrze się bawiliście, ale musicie wiedzieć, że nie zostałem uderzony w twarz" -wpojenie tego dzieciom stało się moją misją. I myślę, że poprawia jakość oglądania filmów. Więc zgaduję, że dłuższą odpowiedzią byłoby: "Nie pytaj mnie, czy bolało, kiedy zostałem uderzony w twarz cegłami".

