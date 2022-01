Kevin Spacey kontra House of Cards - aktor nie chce płacić milionów dolarów

fot. Netflix

W listopadzie 2021 roku sąd arbitrażowy wydał orzeczenie w sprawie nękania i molestowania na planie serialu Netflixa, House of Cards, przez Kevina Spacey'ego. Podjął decyzję, że aktor musi zapłacić 29,5 miliona dolarów odszkodowania ekipie produkcyjnej MRC, która stoi za serialem i 1,4 miliona dolarów honorariów oraz kosztów adwokackich. MRC domagała się tego w związku z tym, ile dochodów utracili po zwolnieniu Spaceya. Wówczas już pracowali nad nowym sezonem, w którym musieli dokonać zmian i znacznie go skrócić.

Prawnicy aktora złożyli sprzeciw, prosząc sąd o odrzucenie wniosku o odszkodowanie. Możemy w nim przeczytać:

Prawda jest taka, że chociaż Spacey uczestniczył we wszechobecnym na planie zachowaniu, które było pełne seksualnych aluzji, żartów i niewinnych wygłupów, nigdy nikogo nie molestował seksualnie. W rzeczywistości według dowodów, do których Sąd ustosunkował się w decyzji, gdy Spacey kilka razy usłyszał, że jego zachowanie sprawiło, że ktoś poczuł się nieswojo lub w jakikolwiek sposób niechciany, zaprzestawał go.

Prawnicy nie zgodzili się z decyzją sądu. Twierdzą, że zewnętrzne zarzuty przeciwko zhańbionemu aktorowi nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu, ponieważ Netflix nie wiedział o wielu zarzutach w momencie, gdy zdecydowali się odciąć go od serialu. Sąd zignorował, że zachowanie Spacey'ego, które uznał za naruszające umowę, nie było nawet znane Netfliksowi w momencie podejmowania decyzji o usunięciu go z 6. sezonu.

Innymi słowy, naruszenia stwierdzone przez Sąd nie mogły być powiązane z wnioskodawcami „odszkodowań, ponieważ szkody te zostały już wyrządzone w czasie, gdy znane było zachowanie stanowiące naruszenie”.

Przypomnijmy, że Kevin Spacey w październiku 2017 roku został oskarżony przez Anthony'ego Rappa o molestowanie seksualne, do którego miało dojść, gdy ten miał 14 lat. Aktor przeprosił go na swoim Twitterze, co wzbudziło duże kontrowersje w sieci. Później CNN opublikowało raport z zarzutami od ośmiu anonimowych członków ekipy filmowej House of Cards.