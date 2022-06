Kevin Spacey zwolniony za kaucją. Będzie mógł pracować w oczekiwaniu na rozprawę

materiały prasowe

Kevin Spacey otrzymał bezwarunkowe zwolnienie za kaucją na rozprawie w sądzie w Westminster w Londynie, ponieważ sprawa o napaść na tle seksualnym została skierowana przeciwko niemu do Sądu Koronnego w Southwark. Dla przypomnienia w poniedziałek, 13 czerwca, aktor został formalnie oskarżony o cztery przypadki napaści na tle seksualnym i „spowodowanie penetracji seksualnej bez zgody” przez Metropolitan Police po zbadaniu dowodów przez Prokuraturę Koronną.

Zastępca naczelnego sędziego Tan Ikran powiedział, że nie wierzy, by Spacey występujący stwarzał ryzyko związane z ucieczką i w związku z tym może swobodnie poruszać się w okresie poprzedzającym proces, w tym podróżować do USA do pracy.

Kevin Spacey - warunki zwolnienia za kaucją

Natalie Dawson, prowadząc sprawę z ramienia Korony, zażądała, aby Spacey został zwolniony za kaucją pod warunkiem, że odda on swoje dokumenty podróży i paszport, aby upewnić się, że obywatel USA nie opuści Wielkiej Brytanii. Zasugerowała również, że powinien spać pod swoim londyńskim adresem i nie powinien kontaktować się ze świadkami oskarżenia, chyba że za pośrednictwem swoich prawników, jeśli to konieczne.