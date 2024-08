UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy pierwszy zwiastun serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. Nowa produkcja Disney+ z pozoru zapowiada się, jak typowe kino przygodowe w stylu Goonies, ale mające miejsce w odległej galaktyce. Nowa teoria, która krąży po sieci nadaje jednak temu serialowi kompletnie inny wymiar. Chodzi w niej o postać Jude'a Lawa, który wcieli się w Jedi o imieniu Jod Na Nawood. Teoria ta może wskazywać na połączenie tej postaci z Wielkim Admirałem Thrawnem, wokół którego zbudowane jest tak zwane "Mandoverse". Od dawna są spekulacje w sieci na temat tego, że Disney jest potencjalnie zainteresowany zaadaptowaniem książek Timothy'ego Zahna, czyli legendarnej Trylogii Thrawna.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - teoria

Wedle tej teorii Jod Na Nawood wcale nie jest tym za kogo się podaje. Po części wskazywał na to sam aktor, który zasugerował, że to tylko jedno z jego imion. Jako Jedi po Rozkazie 66 nie powinno dziwić, że ten używał różnych tożsamości, by ratować życie. Ale powodów może być więcej niż tylko ten.

Jod zapowiada się na postać, która będzie mentorem dla dzieciaków i pomoże im w osiągnięciu celu. Nie będzie to jednak tak proste i czarno-białe w rzeczywistości. Zapowiedział to sam Jude Law, który stwierdził, że nie wszyscy w załodze będą ufali intencjom jego bohatera:

Ostatecznie jest on częścią załogi. Niektórzy chcą go w tej załodze, a inni nie. Nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Powiem tylko, że jest on pełen sprzeczności.

Same te słowa wskazują, że za Jodem kryje się więcej niż się zapowiada po zwiastunach. Nowa teoria krążąca po sieci sugeruje, że Jude Law w rzeczywistości wciela się w znanego z Legend złoczyńcę, który pomagał Thrawnowi na kartach Trylogii. Chodzi o Joruusa C'Baotha. Był to klon jednego z rycerzy Jedi z czasów Republiki. Został stworzony przez Palpatine'a w ramach programu mającego na cel wytwarzać klony wrażliwe na Moc. Odniesienia do tego zostały już włączone do kanonu Disneya. W książkach Joruus dołączył do Thrawna, ponieważ ten obiecał mu Luke'a, Leię oraz jej nienarodzone bliźniaki, które ten mógł wyszkolić. Wedle kanonu byłby to oczywiście sam Ben Solo (Adam Driver). Bardzo możliwe, że Jod będzie jedynie podawać się za mężnego rycerza Jedi, a w rzeczywistości stoją za nim o wiele mroczniejsze motywacje. Być może jest on jednym z ostatnich elementów, które Dave Filoni musi wprowadzić, by zaadaptować Trylogię Thrawna na wielkim ekranie.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - zdjęcia i plakat

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis serialu

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.