Kingsley Ben-Adir wcieli się w legendę reggae, Boba Marleya w filmie biograficznym

Bob Marley doczeka się filmu biograficznego od Paramount Pictures. Portal Deadline podaje, że Kingsley Ben-Adir wcieli się w legendarnego muzyka reggae. To nie będzie dla niego pierwszy raz, kiedy odtworzy na ekranie znaną postać - wcześniej grał Malcolma X w filmie Pewnej nocy w Miami....

Za reżyserię odpowiedzialny będzie Reinaldo Marcus Green, reżyser nominowanego do Oscara King Richard: Zwycięska rodzina. Wśród producentów filmu jest rodzina muzyka, Ziggy Marley, Rita Marley i Cedella Marley.

Bob Marley pochodził z Jamajki i okrzyknięty został królem muzyki reggae. Chorował na nowotwór i zmarł w wieku 36 lat w 1981 roku. Jego największymi piosenkami są Get Up, Stand Up, One Love oraz No Woman, No Cry. Dla studia Paramount projekt ten jest niezwykle ważny - do roli Marleya przesłuchano dziesiątki aktorów, ale ostatecznie tę walkę wygrał Ben-Adir. Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących projektu oraz potencjalnej daty premiery.

