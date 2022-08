Klasyczne filmy familijne, które potrafiły przerazić w dzieciństwie

materiały prasowe

Wyskakujący z krzaków E.T., umierająca załoga Titanica lub Park Jurajski i dinozaury jedzące ludzi. Nawet filmy dopuszczane do oglądania przez młodych widzów, zawierają często elementy, które przerażały nas w dzieciństwie. Do tego można dorzucić naprawdę wiele przykładów, jak topiące się twarze w Indianie Jonesie lub straszące z ekranu Gremliny.

Często pojawia się pytanie o filmy, które powszechnie postrzegane są za familijne, ale jednak miewają momenty lub elementy dla nas przerażające. Do tego stopnia, że pamiętamy to do dziś, jakie emocje konkretne filmy i sceny wywołały u nas w dzieciństwie. Wśród przykładów można na pewno wymienić jeszcze mówiącego do siebie Golluma z Władcy Pierścieni, zabójstwo doktora przez obcego w Dniu Niepodległości, a nawet sposób, w jaki poruszał się Jack Skellington w filmie Miasteczko Halloween. Na pewno też macie filmy z czasów dzieciństwa, które zrobiły na was niekoniecznie dobre wrażenie, a jednak rodzice przekonywali nas, żeby oglądać dalej, bo przecież jest to film dla wszystkich. Zobaczcie, jakie przykłady produkcji tego typu pojawiają się często w sieci oraz zostały wytypowane przez naszą redakcję.

Filmy familijne, które mogły przerażać w dzieciństwie

Król Lew (1994) - śmierć Mufasy