Kolejna platforma streamingowa tnie koszty. Na kogo padło tym razem?

fot. cinematografo.it

Według portalu biznesowego Bloomberg, Apple TV+ dołączyło do wciąż rosnącego grona platform streamingowych, które zostały zmuszone do ograniczenia kosztów. Wcześniej taką decyzję podjęły między innymi Disney, Paramount i Warner Bros. Discovery.

Choć produkcje Apple TV+ z pewnością cieszą się uznaniem krytyków, to niekoniecznie można je nazwać dochodowymi. Jak podaje portal ComicBookMovie.com, przykładowo 1. sezon Severance przekroczył budżet aż o 40 milionów dolarów.

Dlaczego tak wiele platform streamingowych zostało zmuszonych do cięcia kosztów? Choć nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, to patrząc na ostatnie lata można odnieść wrażenie, że wiele serwisów inwestowało ogromne pieniądze w produkcję kolejnych tytułów po to, by "dogonić" Netflixa. Ta taktyka okazała się jednak nieskuteczna i naraziła je na straty.

Ostatecznie Netflix wciąż króluje w streamingu, mimo starań konkurencyjnych platform. Ma teraz 277,7 mln subskrybentów i dociera do ponad 600 mln ludzi na całym świecie. Co najważniejsze, zyski serwisu wzrosły o 44% w porównaniu z 2023 rokiem.