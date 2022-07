Kolejne 365 dni - pierwsze minuty filmu w sieci. Ci gangsterzy próbują być mroczni

fot. Netflix

Do sieci trafił fragment filmu Kolejne 365 dni, czyli 3. części popularnej serii Netflixa. Są to dokładnie pierwsze 4 minuty filmu. W nich też mamy rozmawiających gangsterów, którzy próbują być poważni i mroczni. Zobaczcie i oceńcie sami.

Kolejne 365 dni - fragment

Kolejne 365 dni, tak jak poprzednie części, oparte jest na książce Blanki Lipińskiej. Za reżyserię podobnie jak w pierwszych dwóch częściach odpowiadają Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Scenariusz napisali Mojca Tirs, Blanka Lipińska, Tomasz Mandes.

Szczegółowy opis fabuły nie został opublikowany. W głównych rolach powrócą Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka. Fragment potwierdza też powrót Magdaleny Lamparskiej.

Przypomnijmy, że 365 dni był fenomenem, stając się najpopularniejszym filmem 20220 roku w Netflixie w skali globalnej. Do tego film zebrał sporo nominacji do Złotych Malin, czy wyróżnień dla najgorszych z najgorszych. Był to pierwszy polski film, który dostąpił tego "zaszczytu" i zgarnął jedną nagrodę.

Kolejne 365 dni - premiera w Netflixie odbędzie się 19 sierpnia 2022 roku.