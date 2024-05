Kolejny serial Marvela pod banerem Spotlight. Co się zmieni w podejściu do łączenia produkcji?

fot. Marvel Comics

Wonder Man to serial, który nie został oficjalnie zapowiedziany, ale wiadomo, że powstaje. Historia opowie o aktorze, który jest jednocześnie kaskaderem oraz superbohaterem. W roli głównej ma się pojawić Yahya Abdul-Mateen II. W sieci pojawiały się już pierwsze zdjęcia z planu, które mogły zdradzić logo produkcji lub samego bohatera, a teraz potwierdzono również, że serial będzie należał do Marvel Spotlight, czyli produkcji, których obejrzenie nie wymaga nadrabiania niczego innego z uniwersum. Pod tym samym banerem pojawiła się Echo.

Szef Marvela o zmianie podejścia do seriali i filmów

Brad Winderbaum, szef Marvela od animacji, streamingu i telewizji, doprecyzował na czym dokładnie będzie polegała zmiana podejścia, o której już się mówiło:

Niektóre seriale będą komediowe, inne bardziej dramatyczne, kolejne animowane, ale też aktorskie. Marvel to coś więcej niż tylko jedna rzecz - w jego skład wchodzi wiele gatunków, które koegzystują ze sobą. Postaci żyją w jednym świecie, ale to połączenie nie jest już tak silne, żeby musieć obejrzeć produkcję A, żeby zrozumieć produkcję B. Już od dwóch lat jesteśmy w fazie adaptowania naszego podejścia od tworzenia jak najwięcej, żeby zapełnić serwis do bardziej przemyślanego zarządzania. Bardzo mi się podoba pomysł dwóch seriali na rok, bo i tak planujemy więcej niż robimy.

Wonder Man - opis fabuły

Ten serial to perspektywa superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela. Tytułowy Wonder Man jest właśnie wspomnianym aktorem, ale także superbohaterem.

W obsadzie powróci też Ben Kingsley w roli jedynego do tej pory aktora w MCU, którego poznaliśmy w Iron Manie 3, czyli Trevora Slattery'ego. Spekuluje się, że serial będzie komentować stan współczesnej branży rozrywkowej. Yahya Abdul-Mateen II gra tytułową rolę.

Wonder Man - data premiery nie jest znana.