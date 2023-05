Komedia charakterów w powieści Diakon kontra King Kong. Dziś premiera

Echa

Diakon kontra King Kong, wydana właśnie przez Echa powieść Jamesa McBride’a, przedstawia bogatą, kolorową panoramę postaci, czasami graniczących z karykaturami, ale zawsze pokazywanych z czułością.

Autor powieści Diakon kontra King Kong James McBride to amerykański pisarz i muzyk. Odznaczony w 2013 roku nagrodą National Book Award za powieść The Good Lord Bird. Zasłynął dzięki swojej autobiografii The Clolor of Water opublikowanej w 1995 roku.

Diakon kontra King Kong został wydany w twardej oprawie i liczy 448 stron.

Diakon kontra King Kong - opis książki

We wrześniu 1969 roku niezdarny, zrzędliwy stary diakon, znany jako Kurtałka, wkracza na dziedziniec osiedla Cause na południowym Brooklynie, wyciąga z kieszeni broń i na oczach wszystkich strzela z bliska do handlarza narkotyków.

W Diakon kontra King Kong McBride ożywia ludzi dotkniętych strzelaniną: ofiarę, Afroamerykanów i Latynosów, którzy byli tego świadkami, białych sąsiadów, miejscowych gliniarzy wyznaczonych do zbadania sprawy, członków kościoła baptystów Pięć Końców, gdzie Kurtałka był diakonem, włoskich gangsterów z sąsiedztwa i samego Kurtałkę.

W miarę jak historia się pogłębia, staje się jasne, że losy bohaterów – uwikłanych w burzliwy wir Nowego Jorku lat sześćdziesiątych – nakładają się na siebie w nieoczekiwany sposób. Kiedy prawda wychodzi na jaw, McBride pokazuje nam, że nie wszystkie sekrety należy ukrywać, że najlepszym sposobem na rozwój jest stawianie czoła zmianom bez strachu oraz że nasiona miłości tkwią w nadziei i współczuciu.