Konsola KFC powstaje. Odpali topowe gry i zadba o twojego kurczaka

Źródło: KFC

Po raz pierwszy o KFConsole usłyszeliśmy 12 czerwca 2020 roku, kiedy na twitterowym profilu KFC opublikowano film prezentujący kubełek z kurczakami zamieniający się w pełnoprawnego konkurenta dla Sony PlayStation 5 oraz Xboxa Series X/S. Wówczas wydawało się, że mamy do czynienia wyłącznie z prześmiewczą kampanią marketingową, ale dziś wiele wskazuje na to, że gamingowy kubełek skrzydełek może trafić do sprzedaży.

Czerwcowy materiał sugerował, że więcej o KFConsole dowiemy się 11 grudnia, jednak nowy materiał opublikowano dopiero kilkanaście dni po planowanej dacie publikacji. Być może przesunięcie terminu ogłoszenia związane było z negatywnym szumem wokół Cyberpunka 2077 i przedstawiciele KFC nie chcieli, aby ich zabawka kojarzyła się z tą kontrowersyjną premierą. Niezależnie jednak od tego, co stało za opóźnieniem, jedno jest niemal pewne – czerwcowe ogłoszenie najprawdopodobniej nie było żartem.

Nowy materiał opublikowany na Twitterze przez KFC Gaming prezentuje KFConsole w pełnej krasie. Choć nagranie również ma drwiący charakter, na stronie Cooler Master pojawiły się szczegóły tego nietuzinkowego urządzenia.

Jak się okazuje, konsola od pułkownika Sandersa w rzeczywistości będzie superwydajnym komputerem gamingowym osadzonym w specjalnej obudowie. Sprzęt napędza procesor Intel Core i9 dziewiątej generacji współpracujący z kartą z linii NVIDIA GeForce RTX oraz dwoma nośnikami NvME SSD Seagate BarraCuda o pojemności 1 TB każdy. Cooler Master twierdzi, że ta konfiguracja pozwoli odpalać gry w 240 klatach, skorzystać z potencjału technologii ray tracingu, wyświetlaczy 4K oraz wirtualnej rzeczywistości.

KFConsole

Na tym jednak nie koniec – u szczytu KFConsole znajdziemy bowiem specjalną tackę na kurczaka połączoną z systemem odprowadzania ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu gorące powietrze z wnętrza urządzenia będzie utrzymywało kawałki kurczaka od KFC we właściwej temperaturze.

Chcielibyśmy jednoznacznie stwierdzić, z czym mamy tu do czynienia, ale obawiamy się, że dziś nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czym tak naprawdę jest KFConsole. Wyrafinowanym żartem, czy realnym konkurentem dla Xboxa Series X/S oraz PlayStation 5.