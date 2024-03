fot. pixabay.com

Reklama

Wydobywanie kryptowalut zawsze prowadzi do drenażu zasobów, a w szczególności pochłania dużo energii elektrycznej oraz czyści rynek z określonych podzespołów komputerowych. Obecnie kopacze kryptowalut wykupują procesory AMD Ryzen 9, co powoduje ich niedobory na rynku. Ryzen 9 7950X, który jest jednym z najpotężniejszych procesorów do komputerów stacjonarnych, jest obecnie bardzo poszukiwany, ponieważ obsługuje zestawy instrukcji AVX2 lub AVX512, kluczowe choćby w kopaniu kryptowaluty Qubic, a także z powodu jego ogólnej wydajności. Jest również bardziej dochodowy.

Przy użyciu procesorów 7950X można wygenerować prawie dwa razy większy zysk w porównaniu do flagowego procesora graficznego Nvidia GeForce RTX 4090, częściowo oczywiście ze względu na wyższą cenę tego ostatniego. Plotki sugerują, że sytuacja rynkowa ulegnie dalszemu pogorszeniu, gdy procesory Zen 5 wejdą do masowej produkcji.

Chiński portal technologiczny UDN spodziewa się, że układy Zen 5 trafią do fabryk TSMC między kwietniem a czerwcem, a ich masowa produkcja zaplanowana jest na kolejny kwartał. Główne procesory Zen 5 będą wyposażone w rdzenie „Nirvana”, podczas gdy układy zaprojektowane dla segmentu aplikacji klienckich i serwerowych będą dostarczane z rdzeniami Zen 5c „Prometheus”.

fot. AMD

Dla górników kryptowalut najistotniejszy jest jednak fakt, że według Kepler_LS architektura chipów AMD nowej generacji będzie oferować dwukrotnie wyższą wydajność AVX512 niż Zen 4. Dodatkowo także najmocniejsze karty graficzne AMD Radeon są w Chinach niemal wyprzedane ze względu na amerykański zakaz eksportu kart Nvidia RTX 4090 do Państwa Środka.

https://twitter.com/Kepler_L2/status/1767651660963221517

W ostatnich tygodniach zdobycie procesorów AMD Ryzen stało się znacznie trudniejsze z powodu gwałtownego wzrostu wartości Bitcoina i Ethereum , co ponownie ożywiło zainteresowanie wydobywaniem kryptowalut. Z tego powodu Ryzen 9 7950X jest niedostępny u wielu sprzedawców detalicznych. W zeszłym tygodniu leaker MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) wskazał na Twitterze na ten niedobór spowodowany tym, że „7950X jest królem w kopaniu Qubica”.

https://twitter.com/Zed__Wang/status/1767629718696988812